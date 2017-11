X Encontro de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais começa hoje

A capital de Mato Grosso do Sul sediará, hoje, 30 de novembro e amanhã, 1º de dezembro, o X Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais (CODEJE). Magistrados e servidores de Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país estarão reunidos para palestras e debates sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos projetos executados pelas Escolas Eleitorais.

O evento, realizado pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), contará com a participação do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao final do Encontro, que acontece na sede do TRE-MS e no Hotel Grand Park, será redigida a Carta de Campo Grande, que traz as conclusões dos temas debatidos durante o evento, norteando futuras ações.

Homenagens

Os ministros Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fisher que serão homenageados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) pelos relevantes serviços prestados ao direito eleitoral brasileiro.