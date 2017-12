Xeique da mesquita Al Azhar se recusa a receber vice-presidente dos EUA

O ato do xeique foi em protesto pela decisão de Washington de reconhecer Jerusalém como capital de Israel

O xeique da mesquita Al Azhar, uma das principais instituições do islã sunita, Ahmed el Tayeb, se recusou hoje (8) a reunir-se com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em protesto pela decisão de Washington de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A informação é da EFE.

"A Al Azhar não pode sentar-se com quem falsifica a história, rouba os direitos dos povos e agride seus lugares sagrados", afirmou em seu site oficial o Conselho dos Sábios dos Muçulmanos, presidido por Tayeb.

Em comunicado, o Conselho dos Sábios explicou que o xeique tinha aceitado um convite para se reunir com Pence durante a visita que este fará ao Egito neste mês, mas decidiu recusá-lo após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, a respeito da transferência da embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém.

"O presidente dos EUA deve retratar-se imediatamente desta decisão equivocada", acrescentou Tayeb, que atribuiu a Trump a responsabilidade de "inflamar o ódio nos corações dos muçulmanos".

Após a oração desta sexta-feira, Tayeb se dirigiu ao povo palestino assegurando que a "terceira intifada", que foi convocada por vários líderes palestinos, "deve estar no nível da sua fé e do seu amor à pátria. Estamos com vocês e não os decepcionaremos", acrescentou.

Milhares de pessoas se manifestaram hoje em um grande número de países árabes após a oração de sexta-feira, para demonstrar sua rejeição à decisão de Trump. A expectativa é que os ministros de Relações Exteriores das nações árabes se reúnam amanhã no Cairo para estudar a medida do mandatário americano.