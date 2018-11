O Youtuber e empresário campo-grandense Gabriel Batista, de 25 anos, fez piada e vídeo pegadinha no fechamento dos portões de um ponto, onde era aplicada a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na tarde desde domingo (4).

Ele que se vestiu de árabe, foi até a Uniderp, localizada na avenida Ceará. Lá o youtuber subiu na grade ao fechamento do portão e fingiu ser um candidato atrasado. Ele dizia que queria entrar e que “Alá iria castigar, caso ele não entrasse”.

Em conversa com o JD1 Notícias, Gabriel disse que o canal de pegadinhas e desafios é bem conhecido na cidade e que a escolha das vestes e personagem foi feita por enquete.

Quando perguntado se houve alguma surpresa desagradável, o brincalhão afirmou que foi tranquilo, mas que já ocorreu de levar “uns tapas” em gravações.

Ele promete fazer outro vídeo na próxima prova. “Semana que vem vou com outro personagem, só na hora a galera vai saber” disse.

O vídeo ficará disponível para visualização a partir de amanhã ás 12h. O link do canal está disponível clicando aqui.