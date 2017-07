Zeca Baleiro canta seus maiores sucessos hoje na Capital

Uma viagem musical repleta de sucessos e canções marcantes. É o que promete o show de Zeca Baleiro em Campo Grande no dia nesta sexta-feira (7), às 21h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A data comemora 20 anos de carreira do maranhense de voz grave e composições inesquecíveis e celebra o aniversário do programa MPB de A-Z, da 104 FM Educativa, em apresentação única e exclusiva na capital sul-mato-grossense.

Com abertura do fenômeno regional, Chicão Castro, e do renomado cantor e compositor Sandro Bacelar, a noite de sucessos traz as principais canções de Zeca Baleiro com novos arranjos, além de homenagens a artistas que fizeram parte da história do consagrado cantor.

“Era Domingo”, “Telegrama”, “Meu Amor Minha Flor Minha Menina” e “Babylon” são apenas alguns dos sucessos dos 10 álbuns da trajetória do cantor, que integram esse espetáculo, que se torna ainda mais especial com arranjos contagiantes de canções já consagradas e momentos inesperados e surpreendentes. “O resto do show é surpresa”, diz Zeca Baleiro.

Não é novidade a ligação do cantor com Mato Grosso do Sul, tanto que em 2012, participou de show da Família Espíndola, dividindo palco com Tetê, Alzira, Celito e Gilson, o que comprova o carinho de Zeca Baleiro por Mato Grosso do Sul. Em seu time de grandes nomes está Adriano Magoo, músico sul-mato-grossense que comanda a percussão no palco.

Sobre o aniversário do programa MPB de A-Z, da 104 FM Educativa, o radialista Marcus Barão revela que a vinda do artista é a forma de proporcionar um momento especial aos ouvintes.

“O programa tem grande audiência e nesse momento de comemoração, nosso objetivo foi proporcionar um momento especial, com show de alta qualidade, trazendo a Campo Grande um nome que sempre agradou ao público. Sem dúvida vai ser uma noite marcante”, avalia Barão.

Os ingressos são limitados e estão à venda a partir de R$ 130 (com meia entrada para alguns setores), nas lojas ¼ Colchões na avenida Afonso Pena, 3835 ou nos shoppings Campo Grande, Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99921-0099.