Zeca do PT é condenado no TJMS pela “farra da publicidade”

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) condenou o deputado federal Zeca do PT por envolvimento no esquema de desvio que ficou conhecido como “farra da publicidade”. Reformulando a decisão do juiz Alexandre Tsuyoshi Ito, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande o Tribunal de Justiça acatou pedido do Ministério Público Estadual e condenou além de Zeca, mais 10 pessoas e a gráfica envolvida.

De acordo com informações Zeca estava envolvido em um suposto esquema de desvio de recursos públicos com a emissão de notas fiscais de serviços publicitários fictícios. Além dele foram condenados Oscar Ramos Gaspar, Raufi Antônio Jaccoud Marques, José Roberto dos Santos, Hugo Sérgio Siqueira Borges, Salete Terezinha de Luca, Sandra Maristela Velho Mondragon, Ivanete Leite Martins, Ana Lúcia Rodrigues Rosa Tavares, Odyllea Carvalhaes Siqueira, Julian Pascula Sanz Mondragon, a Gráfica e Editora Quatro Cores e RPS Publicidade e Promoções.

A decisão torna o ex-governador e atual deputado federal Zeca do PT inelegível e proíbe que as duas empresas arroladas no processo possam ser contratadas pelo Governo do Estado. A decisão ainda cabe recurso.

A reportagem do JD1 Notícias tentou entrar em contato com o deputado federal Zeca do PT, mas não obteve êxito.