Zeca do PT nega recebimento de propina e diz que confia na justiça

O Deputado Federal foi citado durante delação premiada do dono do JBS, Wesley Batista



Por meio de nota oficial, o Deputado Federal Zeca do PT negou nesta sexta-feira (19) qualquer recebimento de propina enquanto era governador de Mato Grosso do Sul. Seu nome foi citado durante delação premiada do dono do JBS, Wesley Batista.

A nota destaca que o deputado não teme a delação do empresário Wesley, pois tem a convicção que nunca pediu e não tem conhecimento de alguém que tenha recebido propina em seu nome.

Em seguida, Zeca salienta que quer provas a respeito do que foi relatado durante a delação e conclui dizendo que confia na justiça e tem certeza de que ela saberá distinguir a verdade.

Confira a nota na íntegra:

O deputado Zeca do PT não tem o menor temor da alardeada delação dos executivos do grupo JBS, já que na condição de ex-governador do Estado, nunca pediu e nem tomou conhecimento de que alguém tenha pedido propina ao referido grupo em seu nome ou em nome do seu governo.

Resta desafiado que seja apresentado qualquer prova ou indício do fato aludido na referida delação.

O Deputado Zeca do PT confia que o poder judiciário ao final da apuração saberá distinguir as verdadeiras imputações daquelas que tem um único propósito: Obter benefício com uso indevido da delação premiada.

Deputado Federal Zeca do PT

19/05/2017