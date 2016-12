Zezé manda indireta em rede social após briga com Wanessa

Zezé Di Camargo não descansa. Em seu Instagram, o sertanejo publicou uma indireta para a filha, Wanessa, depois de romper relações com a primogênita. Tudo aconteceu quando o músico compartilhou uma foto com os pais, Seu Francisco e Dona Helena, nesta sexta-feira (23).

“Papel de um pai: proteger, educar, ensinar, dar e mostrar o melhor para os filhos. Papel de filho: honrar pai e mãe, cuidar e retribuir tudo que nos foi dado. E isso meu pai e minha mãe, nunca lhes faltará. Mais um natal ao lado de vocês”, escreveu.

Muitos internautas elogiaram a postagem. No entanto, outros criticaram o comportamento do cantor. “Quem é você para falar em honra, meu caro? Você honrou sua família? Menos vitimismo, por favor!”, disse um.

Recentemente, o músico revelou que não estava mantendo contato com a herdeira. Os dois estavam trocando farpas desde que o músico assumiu o relacionamento com Graciele Lacerda. A situação piorou depois de Zezé revelar que a popstar agrediu sua namorada no passado.