Na fronteira entre o Paraná e o Paraguai, as autoridades paraguaias desarticularam uma quadrilha dedicada ao envio de toneladas de maconha ao Brasil.

Dez pessoas foram detidas, entre elas Wilson Gauto, assistente fiscal da Unidade Especializada na Luta contra o Narcotráfico de Salto del Guairá, e outro foi identificado como Flaviano Giménez, considerado o chefe da rede.

A maconha confiscada, um total de 15.968 quilos, alcançaria um valor no mercado brasileiro de aproximadamente R$ 30 milhões, informou a polícia do Paraguai, país que é o maior produtor da América do Sul. E o Brasil é o principal destino dessa droga.

A operação ocorreu em duas batidas simultâneas em uma casa e em um sítio na cidade de Salto del Guairá, no departamento de Canindeyú, na fronteira com o estado do Paraná.

Entre os detidos estão os principais líderes da organização, que operava através de portos fluviais clandestinos para a passagem da droga ao Brasil e "para a proteção de membros das instituições de segurança", informou a Secretária Nacional Antidrogas do Paraguai em comunicado.