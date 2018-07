Além do ministro, mais duas pessoas e o piloto também morreram

A unidade paraguaia de busca e resgate confirmou, na manhã desta quinta-feira (26), a morte do ministro da Agricultura do Paraguai, Luis Gneiting, o vice-ministro, Vicente Ramírez, o técnico Luis Charotti e o piloto do avião, Gerardo Lopez.

Eles estavam na aeronave que desapareceu do radar por volta de 18h de quarta-feira (25) e foi encontrada nesta manhã, (26) pela equipe.

De acordo com o jornal ABC Color, os destroços da aeronave se encontravam há seis quilômetros de distância da pista do aeroporto de Ayolas.

Ainda conforme o jornal, a suspeita é de que o piloto tenha tentado retornar ao local a qual haviam saído, porém, sem sucesso. Os ocupantes da aeronave viajavam rumo a cidade de Assunção.