Um bebê acabou caindo nos trilhos de um três em uma estação indiana, na cidade de Mathura, que fica localizada na Índia.

A criança ficou presa no espaço entre a linha férrea e a plataforma, um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o trem passa por cima do bebê.

De acordo com informações dos meios de comunicação indianos, a menina caiu quando os pais desciam do trem entre os empurrões da multidão.

O bebê caiu no chão e ficou com as costas no solo, os pais não conseguiram ajudar, pois o trem acabou saindo, e a criança ficou deitada enquanto os vagões passavam um por um. A criança não se moveu e, assim que o trem deixou a estação, um homem pôde retirá-la.

Segundo o último senso divulgado, a Índia tem uma população estimada em mais de 1,3 bilhões de pessoas. E com isso as autoridades lembraram a importância da segurança em um país onde os meios de transporte comuns costumam estar lotados.

A cada ano, 15 mil passageiros morrem em decorrência de acidentes ferroviários na Índia, segundo dados oficiais de 2012./AFP