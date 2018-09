No último sábado (15) o brasileiro Arthur Medici, de 26 anos, morreu depois de ser atacado por um tubarão na baía de Cape Cod, no parque nacional Newcomb Hollow Beaching, em Massachusetts, Estados Unidos (EUA).

A praia onde estava Medici foi interditada e proibida a banhistas. O ataque é investigado pela polícia local. Um comunicado da polícia local diz que outras pessoas que estavam na praia conseguiram puxar Medici e fizeram os primeiros socorros. Ele foi levado para o Hospital Cape Cod, mas não resistiu aos ferimentos.

Medici, que era de Vila Velha, no Espírito Santo, morava nos Estados Unidos e trabalhava no restaurante The Capital Grille, conforme informava no seu perfil na rede social. No Facebook, vários parentes e amigos lamentam a morte do jovem.

Veja no vídeo o momento do resgate:

Brasileiro é atacado por tubarão nos Estados Unidos from Jd1 Notícias on Vimeo.