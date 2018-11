Caso não haja um acordo mais favorável no processo entre os dois países para desnuclearização da Península Coreana

A Coreia do Norte afirmou que considera a possibilidade de retomar o programa atômico se não houver diálogo com os Estados Unidos (EUA) e caso não haja um acordo mais favorável no processo entre os dois países para desnuclearização da Península Coreana.

Puongyang lançou a advertência por meio de um comunicado de um representante do Ministério dos Relações Esteriores, que foi divulgado no último sábado (3) pela agência pública KCNA.

"Se os EUA mantiver o comportamento arrogante sem demonstrar nenhuma mudança de postura, a Coreia do Norte pode acrescentar modificações na linha da estratégia econômica adotada em abril", afirma o diretor do Instituto de Estudos Americanos do ministério, Kwon Jong-gun.