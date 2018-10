O furacão Michael, que atingiu o noroeste da Flórida como categoria 4 (de um máximo de 5 na escala Sar-Simpson), caiu para a categoria 2 após causar uma morte, fazer estragos e seguir rumo ao estado da Geórgia, segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês).

Em boletim, o NHC indicou que o fenômeno meteorológico apresenta ventos máximos sustentados de 160 km/h e segue em direção norte-noroeste a 21 km/h. Segundo o órgão, o furacão continuará a levar fortes ventos à Geórgia nesta quinta-feira (11).

A primeira morte registrada por conta do furacão foi causada pela queda de uma árvore sobre uma casa no condado de Gadsden. O homem, que ainda não foi identificado pelas autoridades, morreu dentro de uma casa na cidade de Greensboro, a noroeste de Tallahasse, a capital do estado da Flórida. Com ventos máximos sustentados de 250 km/h, Michael esteve a ponto de tocar terra como furacão de categoria 5, o que teria ocorrido com ventos a partir de 252 km/h.

Após a passagem do furacão, o governador da Flórida, Rick Scott, solicitou formalmente ao presidente Donald Trump uma declaração de desastre maior. Os meteorologistas preveem que o ciclone se enfraquecerá enquanto cruza o sudeste do país, depois de um giro para o nordeste e um aumento na velocidade de deslocamento.