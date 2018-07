Irene Dichtiar, mãe do ministro da Agricultura de Carmem Del Paraná, Luis Gneiting, falaceu nesta quinta-feira (26), após se reunir com os filhos. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Germán Gneiting, que é irmão de Luis, durante uma entrevista com a ABC Color. O falecimento ocorreu após o incidente com o avião do ministro, que desapareceu dos radares logo depois da decolagem.

De acordo com a ABC Color, Irene tinha uma doença terminal e morreu na madrugada de hoje depois de uma “reunião” em família. O ministro havia desaparecido na tarde de ontem (25), durante uma viagem que fazia de Ayolas para Assunção, alguns minutos após a decolagem do avião.

Segundo o site de notícias, o irmão do ministro informou que passou a tarde inteira, de ontem, com Luis e sua mãe, antes de partir para Assunção. Além do chefe do Ministério da Agricultura (MAG), o vice-ministro da Pecuária, Vicente Ramírez, o piloto Gerardo López e o co-piloto Luis Charotti, estavam viajando no avião.