Nova York tem uma grande variedade de museus e eles abordam temas completamente distintos, desde relíquias da Grécia e Egito até o sistema de metrô da cidade. Os temas são muito variados e é exatamente por isso que visitar museus se torna uma atração prazerosa para muita gente.

Para conhecer um pouco da história dos Estados Unidos, visite Ellis Island, que hoje abriga um museu que conta a história dos imigrantes que chegaram aos Estados Unidos buscando uma vida melhor. O museu é bem interessante e você pode pesquisar o nome dos imigrantes e, quem sabe, descobrir uma pessoa que tem o mesmo sobrenome que você.

Um dos museus mais importantes da cidade, e também do mundo, é o MET - The Metropolitan Museu of Art. Esse museu é enorme e abrange temas como arte asiática, pinturas europeias, arte americana, arte egípcia e outras. É um museu com tanta coisa que, para os mais interessados, passar o dia todo por lá não é nenhum sacrifício. Recomendamos não perder a ala de pintura europeia, que tem obras de artistas como Monet e Van Gogh, e o Roof Garden, um terraço com bar e uma vista incrível da cidade. O MET tem uma coleção sobre arte medieval que fica separada, o The Cloisters, um museu que até a arquitetura foi pensada no período medieval.

Outros museus excepcionais são o Guggenheim, o American Museum of Natural History (Museu de História Natural) e o MoMa (Museu de Arte Moderna). O Guggheheim tem, principalmente, coleções temporárias, que são bem diferentes uma das outras, mas tem também uma coleção permanente excelente, com obras de Cézanne, Camille Pissarro e Renoir.

O Museu de História Natural é bacana para pessoas de todas as idades e mesmo para crianças, que irão se supreender com os esqueletos de dinossauros e de animais pré-históricos. Foi nesse museu que foi filmado "Uma Noite no Museu" e quem já viu o filme deve ter uma boa ideia do que encontrará por lá. Anexo ao Museu de História Natural, fica o Rose Center for Earth and Space, que trata de temas ligado ao espaço e Universo e tem planetário. Para os amantes de Arte Moderna, o MoMa é imperdível - ele tem coleções com temáticas diferentes e sua grande joia é "A Noite Estrelada", de Van Gogh, um dos quadros mais famosos do mundo.

O The Frick Colletion, que foi a residência do industrial Henry Clay Frick é muito legal não apenas pelas obras, mas porque fica em uma residência muito bem decorada, com cômodos e móveis muito bonitos. Para conhecer um museu diferente, visite o New York Transit Museum, que fica no Brooklyn e mostra a história do metrô da cidade, nele você tem a oportunidade de entrar em vários vagões de metrô utilizados no passado - a mudança dos trens para os que são usados atualmente é muito curiosa.

Se você se interessa por aviões e navios, não perca uma visita ao Intrepid Museum, que está instalado em um porta-aviões utilizado durante a segunda guerra. O museu tem atrações interativas, várias aeronaves (incluindo um concorde) e simuladores. É um museu muito bom para quem está com crianças!

O 9/11 Memorial Museum é um dos museus mais recentes de NY e embora triste, tem um arquivo fascinante, com um vasto meterial a respeito dos atentados sofridos ao World Trade Center em setembro de 2001. O museu realmente emociona e promove uma verdadeira reflexão a respeito do acontecimento. Para entender melhor sobre o acontecido, faça uma visita guiada!

Nossa dica é avaliar direitinho quais os museus têm coleções do seu agrado, do contrário, a visita poderá ser entediante. Fique ligado ao fato de que em alguns museus, não é preciso pagar uma entrada e sim fazer uma doação, nesse casos você poderá escolher quanto quer pagar para visitar o museu. É comum que os museus da cidade tenham políticas para quem pretende economizar na visita, como dar descontos para estudantes e idosos ou mesmo dispor de um horário da semana em que a entrada é gratuita.