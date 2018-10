O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, exigiu "a verdade" sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, visto pela última vez no dia 2 ao entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia.

Em entrevista à emissora britânica BBC, Guterres expressou o temor de que esse tipo de desaparecimento ocorra de maneira mais frequente e seja considerado como algo "normal". Khashoggi, forte crítico ao governo de Riad, desapareceu no último dia 2, mas a Arábia Saudita chamou de "mentirosas" e acusações "sem fundamento" as informações sobre o assassinato do jornalista no consulado saudita.

"Precisamos saber exatamente o que aconteceu e precisamos saber exatamente quem é o responsável", disse Guterres à "BBC", em Bali, por ocasião da reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"No momento em que essas situações se multiplicam, acredito que necessitamos encontrar uma maneira de que a responsabilidade por esses atos também seja exigida", ressaltou o secretário. Ele admitiu estar "preocupado" com o fato de que esse tipo de desaparecimento seja considerado "normal" e ressaltou que é "essencial" garantir que a comunidade internacional "diga claramente que isso não pode acontecer".

Em sua opinião, uma vez esclarecido o que ocorreu, os governos deveriam responder de maneira "apropriada" sobre se participariam de uma conferência de investimento prevista para este mês em Riad.

O desaparecimento de Khashoggi, que escrevia para o jornal The Washington Post, gerou indignação contra o reino saudita. A BBC arma que uma fonte de segurança turca, cuja identidade não foi revelada, indicou que funcionários de seu país parecem ter material em áudio e vídeo que demonstra que Khashoggi foi assassinado nas instalações do consulado saudita.