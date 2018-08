O Papa Francisco pediu neste domingo (19), à comunidade internacional, solidariedade e ajuda para os afetados das inundações no estado de Kerala, no sul da Índia, que deixaram cerca de 190 mortos e milhares de desabrigados.

"Nos últimos dias, os moradores de Kerala foram duramente golpeados por chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terra com enormes perdas de vidas humanas, vários desaparecidos e deslocados", lembrou o papa durante a reza do Ângelus, na praça de São Pedro, no Vaticano.

Francisco realizou uma chamada para que não falte "solidariedade e ajuda concreta da comunidade internacional". O papa pediu oração pelos que perderam a vida e por todas as pessoas afetadas pela calamidade. Cerca de 190 pessoas morreram e mais de 600 mil foram resgatadas e levadas a acampamentos de emergência nos últimos dias por conta das fortes chuvas em Kerala.