Pelo menos nove pessoas morreram e outras 33 foram intoxicadas nesta terça-feira (7), após tomarem ponche (bebida feita com milho, gergelim e baunilha) enquanto participavam de um velório, na região de Ayacucho, no sul do Peru.

Segundo autoridades locais, dois dos mortos eram filhos da pessoa que estava sendo velada. A maioria dos intoxicados é adulta.

O chefe do Instituto de Defesa Civil (Indeci), Jorge Chávez, declarou ao Canal "N" de televisão, que quatro pessoas introxicadas estão em grave estado, e serão transferidas em um avião militar para Lima.

O Ministério de Defesa confirmou, em mensagem no Twitter, que um avião da Força Aérea e helicópteros do Exército "irão em breve a Ayacucho levando pessoal de Saúde para apoiar no atendimento aos intoxicados no distrito de San José de Ushua, e transferir as pessoas mais graves".

A médica Rosa Canto, da rede de saúde do Sara Sara, informou ao "Canal N", que a intoxicação foi causada pelo ponche - bebida tradicional em Ayacucho. "São vários ingredientes, ainda não podemos dizer qual é o agente causador", sustentou Rosa antes de apontar que "falta espaço" no pequeno centro médico do povoado para atender aos intoxicados.

A médica ressaltou, no entanto, que estão "em coordenação com o Governo Central" e esperam a chegada de helicópteros para a transferência dos afetados de maior gravidade.