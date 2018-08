O acidente foi região de San Isidro, no Peru

Neste sábado (11), um ônibus caiu em um abismo na região de San Isidro, distrito de Hermilio Valdizán, no Peru. Oito pessoas morreram e 40 ficaram feridas no acidente. As causas ainda estão sendo investigadas.

A Andina, agência pública de notícias do Peru, informa que a Polícia Nacional, o Corpo de Bombeiros e seguranças locais fizeram os resgates no local do acidente.

O ônibus caiu e ficou entre árvores, a uma distância de 100 metros da pista.