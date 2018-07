Pelo menos 30 pessoas morreram e uma ficou ferida neste sábado (28) depois que o ônibus no qual viajavam caiu em um precipício no estado de Maharashtra, no oeste da Índia. A informação é da Agência EFE

O veículo despencou por um desfiladeiro no início da tarde no distrito de Raigad e apenas um dos seus ocupantes sobreviveu à queda ao conseguir saltar do ônibus, informou o superintendente da polícia local, Anil Subash Parashkar.

Parashkar acrescentou que as autoridades registraram como mortos todos os ocupantes do veículo, mas os trabalhos de recolhimento dos corpos ainda continuam.

De acordo com a imprensa indiana, os passageiros eram funcionários da Universidade Dapoli de Agricultura e realizavam a rota como parte de uma viagem de dois dias. "Sinto muito pela perda de vidas devido a um acidente de ônibus no distrito de Raigad em Maharashtra. Minhas condolências aos que perderam seus entes queridos", escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Twitter.

Os acidentes de trânsito são frequentes na Índia por causa do mal estado das estradas, das precárias condições de alguns veículos e do pouco respeito às normas de circulação.

Em um dos últimos grandes acidentes, 44 pessoas morreram no início deste mês e outras 13 ficaram feridas depois que o ônibus no qual viajavam caiu por uma encosta no montanhoso estado de Uttarakhand, no norte do país.

Dados do Ministério de Transporte revelam que 150.785 pessoas morreram em acidentes de estrada na Índia durante 2016.