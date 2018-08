Em uma cidade como San Francisco onde é fácil se locomover via transporte público, o carro se torna inviável dependendo do passeio, pois as vagas são limitadas e os estacionamentos são caros. No entanto, a parte boa de estar motorizado, é poder simplesmente jogar os endereços no GPS e visitar com tranquilidade os lugares mais afastados. Embora seja tranquilo chegar nestas atrações utilizando ônibus ou metrô, isso irá consumir boa parte do seu tempo, que poderia ser usado para apreciar a bela vista da cidade. Neste post eu sugiro como programar seu roteiro se você escolher dirigir pela cidade.

Ver San Francisco nas janelas da Coit Tower

Inicie seu passeio pela Coit Tower. A torre em formato de mangueira foi construída para embelezar a cidade e oferece vistas fantásticas de 360 graus de San Francisco. Na base da Coit Tower o estacionamento é gratuito! Entrando na torre você pode conhecer os lindíssimos murais que foram inspirados no artista Diego Riviera e retratam cenas cotidianas na cidade na década de 30. E claro, não deixe de comprar seu ticket para subir até o topo da torre, onde você terá as melhores vistas de San Francisco. Custa $ 8 por pessoa para subir.

Descer as ladeiras da rua mais torta do mundo: Lombard Street

Um passeio que é a cara de San Francisco é a ruazinha repleta de curvas e flores: Lombard Street. Considerada a rua mais torta do mundo, a lombard foi construída em 1922, contando com 8 voltas e uma escada de 250 degraus de cada lado. É super legal caminhar pela escadaria para tirar fotos de diferentes ângulos e registrarAlém as vistas incríveis da Baía. Mas a experiência só é completa fazendo o zigue-zague de carro Tem estacionamento público nas ruas ao redor e como a rotatividade dos carros é rápida, é tranquilo achar uma vaguinha.

Conhecer o centro cívico da cidade – Civic Center

O Civic Center é quarteirão onde se concentra a parte cívica de San Francisco. Se você ver fotos da cidade com aquele edifício imponente e colorido, saiba que este é o principal deles: o City Hall. Hoje o edifício é popular por realizar diversos casamentos. O prédio geralmente está colorido quando há protestos ou celebrações em San Francisco! A praça em frente e os jardins no fundo são cenários incríveis para as recordações da sua viagem.

A principal biblioteca pública da cidade fica em frente e vale uma passadinha rápida! A library foi cenário do filme cidade dos anjos. Tem vários estacionamento com parquimetro nas redondezas e é bom sempre carregar umas moedinhas de 0,25 cents com você para este fim!

Visitar as casinhas famosas das séries: Painted Ladies

Alamo Square – Um dos principais postais de San Francisco, são as casinhas que já foram cenário de diversas séries, a mais famosa delas: Full House. As Painted Ladies ficam em frente ao parque Alamo Square e não dá pra deixar a cidade sem se sentir a protagonista da foto, não é mesmo? Quanto mais no alto do parque, melhor a vista do Skyline de San Francisco.

É possível estacionar em todos os lugares ao redor do parque, mas cuidado com o meio fio colorido e as plaquinhas de limpeza da rua, ok? Lugares com muita vaga dando sopa merecem atenção redobrada!

Fotografar os murais do Mission + Dolores Park

Mission é um verdadeiro mural a céu aberto e eu só recomendo que você dê uma passada rápida, se não tiver como deixar um dia todo pra bater perna por lá. Se este for o seu caso, estacione próximo do Dolores Park, tire fotos lindonas no gramadão com a cidade no fundo e depois estique o passeio a pé até a Clarion Alley, o beco mais colorido de San Francisco.

Ter a melhor vista de San Francisco no Twin Peaks

Twin Peaks oferece nada menos que a melhor vista de San Francisco. Eu não deixaria este passeio de lado por nada! Tem estacionamento gratuito no Twin Peaks e você ir de carro até o topo onde está o mirante. Lembre-se de levar casaco. Conto sobre os detalhes de como é o que fazer por lá, neste post:

Curtir o Haight-Asburry, o bairro hippie de San Francisco

As perninhas sexy de meia calça saltando pela janela marcam o estilo de vida pouco convencional que se reflete em todas as características de San Francisco. Tudo começou ali nas redondezas da Haight-Asburry. O bairro é o marco do verão do amor e famoso pelo movimento hippie que ainda está presente em todos cantos do local. Estacione próximo do famoso Ben & Jerry’s, e emende o sorvetinho com um stop nos brechós, lojas malucas e murais coloridos dos artistas que marcaram a história da cidade. Tem várias vagas para estacionar nas ruas paralelas a Haight! É free!

Uma volta no Golden Gate Park

Você sabia que o Golden Gate Park é maior que o Central Park em Nova Iorque. Sim, se você curte natureza, este é o tipo de passeio que é legal tirar um dia inteirinho pra conhecer, preferencialmente de bike :D. Mas, se você pretende passar poucos dias em San Francisco, uma alternativa é dar uma pincelada em algumas horas. Passe pelo Conservatory of Flowers, o jardim botânico de madeira que rende ótimas fotos, continue até o The Young Museum. Suba na torre que é gratuita e oferece uma vista panorâmica do parque todo e de grande parte da cidade, incluindo a academia de ciências que fica em frente. Esta você vai ter que retornar se quiser ver com calma. O mesmo vale pro museu! Quem curte um ambiente zen, a dica é trocar a torre pelo Tea Garden, que é um local incrível pra quem quer relaxar a mente!

Quem quiser fazer os passeios nos museus e acadêmia de ciências, a dica é comprar o CityPass que oferece um descontão nestas atrações. Agora, se for fazer este passeio sem pressa, leia mais sobre o Sunset que tem um montão de coisas legais pra conhecer nesta vizinhança!

Um stop rápido na Ocean Beach

Mas as faixas gigantes de areia oferecem um cenário bem diferente e é legal fazer um stop rápido pra conhecer pessoalmente. De qualquer forma, você vai passar de carro pela orla pra finalizar este passeio Tem vários estacionamentos públicos em frente ao mar.

Ver o por do sol no Sutro Bath

A região conhecida como Lands End é lindíssima e têm diversas atividades pra quem curte natureza. Se você tiver disposição, poderá explorar o labirinto, escadaria e trilhas. Caso contrário, o Sutro Bath oferece o por do sol mais lindo de San Francisco, Deixe seu carro no estacionamento, que é free e desça até a praia para assistir o sol saindo de fininho. Para fechar o dia com chave de ouro, vale cogitar um jantar com aquela vista pra ninguém por defeito no restaurante Cliff House.