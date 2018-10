Nesta terça-feira (2) as equipes de resgate da Indonésia recuperaram os corpos de 34 menores de idade soterrados na ilha de Celebes, que na última sexta-feira (28) foi atingida por um terremoto de 7,5 graus na escala Richter e um tsunami que causaram mais de mil mortes.

A porta-voz da Cruz Vermelha na Indonésia, Aulia Arriani, acrescentou que ainda há, no mínimo, 86 desaparecidos por causa da catástrofe.

Os menores, com idades entre 13 e 15 anos, foram surpreendidos por uma avalanche de lama enquanto participavam de um acampamento de estudo da bíblia em Sigi, uma região montanhosa no sul de Palu, a capital provincial.

Membros da mesma igreja, os jovens estavam longe da montanha quando a região foi sacudida pelo terremoto, mas foram engolidos pela avalanche 15 minutos depois

As autoridades indonésias já aumentaram para 1.234 o número de mortes causadas pelo terremoto. A tendência é de que o número continue a aumentar à medida que as equipes de resgate alcancem áreas até então inacessíveis.

A Alemanha anunciou a liberação de 1,5 milhões de euros para "ajuda imediata" aos afetados pelo terremoto na Indonésia, na última sexta-feira, "O alcance da destruição e da dor humana é estarrecedor", disse o porta-voz do governo alemão, Steen Seibert.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha iniciou um pequeno grupo de trabalho para estudar como esse dinheiro pode ser usado da forma mais rápida e ecaz, e está em contato com a Cruz Vermelha do país e o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha). Palu, capital da província de Célebes Central, com uma população de 350 mil habitantes, e o vizinho distrito de Donggala, com 277 mil habitantes, são as áreas mais afetadas.

Entre 29 de julho e 19 de agosto deste ano foram registrados quatro tremores de magnitudes entre 6,3 e 6,9 na escala Richter e hipocentro na ilha indonésia de Lombok, nos quais pelo menos 557 pessoas morreram e quase 400 mil ficaram deslocadas.