Neste domingo (14), a tempestade Leslie atingiu Portugal arrancando árvores, deixando centenas de milhares de casas sem eletricidade e parte do país em alerta máximo. O ciclone está a caminho do norte da Espanha, que se prepara para fortes chuvas.

Cerca de 27 pessoas ficaram levemente feridas, 325 mil estão sem fornecimento de energia elétrica e 61 desalojadas. Um total de 61 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas devido a danos ou quedas de árvores, embora a maioria já tenha retornado.

A Proteção Civil registrou quase 1.900 incidentes e durante a noite do sábado e na madrugada deste domingo, a maior parte (perto de 1.200) por causa de quedas de árvores, às quais se somaram inundações e desabamento de estruturas.Também aconteceram alguns acidentes de trânsito e danos em "vários carros" que estavam estacionados na via pública, assim como fechamentos de estradas, que já foram reabertas.

As regiões mais atingidas foram Lisboa, Leiria e Coimbra, onde árvores foram arrancadas, tetos quebrados e áreas foram inundadas. Centenas de milhares de pessoas ficaram sem eletricidade e tiveram que deixar suas casas.

Voos cancelados

Em Portugal, as autoridades recomendaram à população que mantivesse distância das áreas costeiras e evitasse deixar suas casas. No início da noite, fortes ondas começaram a quebrar nas areias das praias situadas no sul da capital portuguesa. A companhia aérea TAP chegou a cancelar sete voos com chegadas e partidas previstas em Lisboa.

A tempestade Leslie agora deve atingir as regiões de Astúrias, Leon e Cantábria, na Espanha, onde são esperadas fortes chuvas. A Defesa Civil do país pediu prudência aos motoristas e recomendou aos habitantes que ficassem longe das árvores e canteiros de obras.

Segundo os meteorologistas, Leslie é o ciclone mais poderoso que atingiu Portugal desde 1842. Nos últimos 176 anos, apenas o furacão Vince chegou à península Ibérica, no sul da Espanha, em 2005. Em outubro de 2017, os ventos violentos e a onda de calor que passaram por Portugal e na região da Galícia, na Espanha, provocaram diversos incêndios florestais, que deixaram cerca de 40 mortos.