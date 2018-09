O olho da tormenta tropical "Gordon", que ameaçava se tornar um furacão antes de tocar a terra em território americano, atingiu nesta quarta-feira (5) a costa dos estados do Alabama e Mississipi, no sul dos Estados Unidos.

Ao tocar a terra, o centro da tempestade castigou a região que faz fronteira entre os dois estados com ventos de aproximadamente 100 km/h e fortes chuvas, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês) dos EUA.

Por sua vez, o centro de observação marinha da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA, sigla em inglês) dos EUA, alertou que embora, "Gordon", por enquanto, não tenha se transformado em um furacão, representa "uma ameaça à vida da população".

A NOAA informou que a tempestade afetará também aos estados de Flórida, Luisiana e Arkansas e alertou que as chuvas devem causar inundações em algumas das áreas afetadas.

Especialistas do NHC disseram que a elevação das águas pode atingir até 1,5 metro de altura em algumas áreas litorâneas devido as tempestades, com inundações de até 61 centímetros da foz do rio Mississipi à fronteira de Luisiana com o Texas.

"Continuamos coordenando os serviços de emergência para que eles ofereçam toda a assistência necessária antes da chegada da tempestade tropical 'Gordon'. Os moradores da região de Panhandle devem estar atentos aos noticiários locais", afirmou o governador do estado, Rick Scott.

As autoridades mantêm em alerta mais de 8 milhões de pessoas dos estado do sul dos EUA diante do avanço da tempestade que se desloca para o noroeste do país a uma velocidade de 20 km/h.