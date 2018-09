Na manhã desse sábado (29), as autoridades da Indonésia informaram que subiu para 384 o número de mortos pelo terremotos e tsunami que atingiu nessa sexta-feira (28) a ilha de Celebes, onde também foi deixada uma extensa destruição. O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, disse, em Jacarta, que, segundo os dados provisórios, 540 pessoas ficaram feridas e 29 estão desaparecidas. O porta voz informou que o número de mortos vem apenas de Palu, a capital da província de Celebes Central e local mais afetado, pois, como a região está praticamente incomunicável, ainda não há relatórios de Donggala. Os hospitais de Palu que relataram mais mortes para a BNPB são o de Bhayangkara, com 161, e o Undata Mamboro Palu, com 141. A catástrofe deixou mais de 1 mil edifícios destruídos ou danicados. Palu disse agora a principal missão é restabelecer os serviços de energia elétrica e telecomunicação. Ele contou que técnicos de telecomunicações e transporte aéreo chegaram hoje ao aeroporto de Palu e que já começaram o reparo de algumas das instalações elétricas danicadas.

O aeroporto de Palu, que opera voos nacionais, permanece fechado desde sexta-feira após ter sofrido danos por conta do terremoto, que também afetou pontes, hospitais e portos. Permanecem abertos os aeroportos de Poso, Toli-Toli, Luwuk Bangai e Mamuju, todos na mesma região. A BNPB confirmou a formação do tsunami depois que vários vídeos foram divulgados nas redes sociais como na cidade de Palu, que foi atingida com força pelas ondas. Inicialmente, as autoridades emitiram um alerta de tsunami após o terremoto de 7,5 graus, para chamar a atenção sobre as ondas entre meio metro e máximo de 3 metros na região de Palu. O terremoto de ontem esteve precedido três horas antes por outro de 6,1 graus de magnitude, que causou a morte de uma pessoa e dez feridos, assim como o desmoronamento de várias casas.