O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (17) estado emergência na Carolina do Sul por causa da devastação provocada pela tempestade Florence, que deixou 18 pessoas mortas e grandes inundações no estado e na Carolina do Norte.

A declaração autoriza o Departamento de Segurança Nacional (DHS) e a Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema) a coordenarem todos os esforços de socorro em casos de desastre e a destinarem verbas federais para enfrentar a tragédia. A assistência financeira será colocada à disposição de diversas instituições – governamentais e civis –, com o objetivo de implantar "medidas de proteção de emergência" na região.

O olho da tempestade Florence, que chegou a ser um furacão de categoria 4 na escala de intensidade Sar-Simpson, tocou o solo na sexta-feira passada (14), já rebaixado à categoria 1. Embora sua intensidade tenha diminuído nos últimos dias e agora seja considerada tempestade tropical, os fortes ventos e, principalmente, a quantidade de chuva que gerou, provocaram inundações significativas e obrigaram milhares de pessoas a deixar suas casas.

Apesar do progressivo enfraquecimento da tempestade devido ao afastamento do litoral, especialistas do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) alertaram que o Florence representa "uma situação incrivelmente séria" com amplas consequências na Carolina do Norte e na Carolina do Sul.

Vítimas

O número de mortos pela passagem do furacão Florence na costa sudeste dos EUA chegou a 18 após a confirmação da morte de um bebê, informaram hoje veículos de imprensa locais.

O bebê, de três meses, não resistiu aos ferimentos causados pela queda de uma árvore que atingiu a casa na qual estava na tarde desse domingo, informou uma autoridade do condado de Gaston, na Carolina do Norte.