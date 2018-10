O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a pena de morte para evitar massacres com armas de fogo como o ocorrido no sábado (27), em uma sinagoga na Pensilvânia. Trump afirmou que a presença de um guarda armado no templo teria servido para evitar a tragédia.

"Deveríamos trabalhar para fortalecer as leis relacionadas com a pena de morte", disse o presidente. "Tantos incidentes, em igrejas...[os agressores] deveriam pagar com a pena capital", acrescentou Trump. em conversa com um grupo de jornalistas antes de partir para Indiana, onde deve participar de um evento agrícola.



Além disso, o presidente considerou que, apesar das medidas de segurança com as quais contava a sinagoga da Congregação da Árvore da Vida, a presença de um guarda de segurança armado evitaria que pessoas, "além" do agressor, fossem vitimadas.