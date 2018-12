Nesta terça-feira (18), o pedido de habeas corpus feito pela defesa do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus foi negado, mas nesta quarta-feira (19) o advogado irá recorrer novamente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no intuito de reverter a prisão preventiva em domiciliar com tornozeleira.

"Apenas a liminar foi apreciada e negada. O julgamento final do habeas [corpus] deverá se dar após o recesso. Discordamos da decisão e vamos recorrer ao STJ", afirmou o advogado Alberto Toron, em nota à imprensa.

Segundo o advogado, é preciso levar em conta a idade avançada e o estado de saúde do médium. Também deve ser considerado, de acordo com a defesa, o fato de o médium ter se apresentado espontaneamente à polícia e prestado esclarecimentos.

Pelo terceiro dia consecutivo, João de Deus passou a noite em uma cela de 16 metros quadrados com pia e vaso sanitário, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.