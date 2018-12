Os dois estavam presos no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu nesta quarta-feira (19), habeas corpus ao ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli e seu filho André Puccinelli Júnior.

O advogado do ex-governador, René Siufi, disse ao JD1 Notícias que aguarda os trâmites para a soltura de André e André Júnior, não há previsão do horário que eles deixarão o Centro de Triagem.

A decisão é da ministra Laurita Vaz. Veja a publicação do HC que consta no sistema do STJ:





Prisão

O ex-governador, seu filho André Júnior e o advogado João Paulo Calves, foram presos pela Polícia Federal, em 20 de julho, acusados de lavagem de dinheiro por meio do Instituto Ícone, de propriedade de João Calves, no âmbito da Operação Papiros – desdobramento da Operação Lama Asfáltica.

Calves teve o HC concedido no dia 23 de outubro e apenas Pucinelli e seu filho, permaneciam no Centro de Triagem Anísio de Lima, no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste.