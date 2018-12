O conselheiro federal da OAB de MS Ari Raghiant, será o secretário geral adjunto na chapa única encabeçada por Felipe Santa Cruz, conselheiro federal do Rio de Janeiro, que concorrerá ao comando da OAB nacional. O cargo da ao seu titular também, a condição de corregedor geral da OAB a nível Brasil, e coloca seu detentor, no clube de possíveis candidatos à presidência da OAB nacional em janeiro de 2019.

Felipe já tem apoio de todas as 27 seccionais e para ser candidato à presidência da OAB é preciso ter respaldo de, ao menos, seis seccionais.