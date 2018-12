O ex-governador André Puccinelli e seu filho André Puccinelli Júnior ainda não deixaram o Centro de Triagem Anísio Lima, no Complexo Penitenciário de Campo Grande.

Logo após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o advogado do ex-governador, René Siufi, foi até o presídio, onde permaneceu até por volta das 18h. Na saída, René informou que entraves burocráticos entre a Justiça Federal e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), impedem a soltura de seu cliente. “Estamos aguardando uma comunicação do juiz, essa comunicação vai direto para a Agepen, a agência comunica o presídio e libera, mas até o agora não veio nada”, disse o advogado que espera a liberdade de André até amanhã.

André e André Júnior conseguiram habeas corpus no STJ, no início da tarde desta quarta-feira (19). A decisão é da ministra Laurita Vaz. Se não forem soltos hoje, André e seu filho completam, nesta quinita-feira (20), cinco meses de detenção.

O advogado João Paulo Calves também foi preso no mesmo dia que o ex-governador, mas conseguiu liminar em outubro.

Veja o momento em que o advogado do ex-governador deixa o presídio: