O ex-governador André Puccinelli e seu filho André Puccinelli Júnior acabaram de deixar o Centro de Triagem Anísio Lima, no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste.

Os dois saíram em um veículo preto com as janelas fechadas, sem falar com a imprensa. O advogado de defesa do ex-governador.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu no início da tarde desta quarta-feira (19), habeas corpus em favor de André e André Júnior. A decisão é da ministra Laurita Vaz. André e seu filho completariam nesta quinta-feira (20), exatamente cinco meses presos.

Prisão

O ex-governador, seu filho André Júnior e o advogado João Paulo Calves, foram presos pela Polícia Federal, em 20 de julho, acusados de lavagem de dinheiro por meio do Instituto Ícone, de propriedade de João Calves, no âmbito da Operação Papiros – desdobramento da Operação Lama Asfáltica.

Calves teve o HC concedido no dia 23 de outubro e apenas Pucinelli e seu filho, permaneciam no Centro de Triagem Anísio de Lima, no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste.

Veja o momento da saída do ex-governador: