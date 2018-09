A candidata Soraya Thronicke, do PSL, é a quarta entrevistada na série de entrevistas do JD1 Notícias com os candidatos ao Senado Federal, por Mato Grosso do Sul.

Defensora de Bolsonaro e única mulher concorrendo ao Senado no pleito deste ano, a candidata falou sobre os conflitos entre índios e fazendeiros, e também sobre invasões de terras. Soraya ainda contou sobre sua caminhada pelo estado e o que quer priorizar em seu mandato.

Confira a entrevista na íntegra: