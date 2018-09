O candidato do PSC foi o quinto entrevistado na série de entrevistas com candidatos ao Senado

O procurador de Justiça licenciado, Sérgio Harfouche, é o quinto entrevistado na série de entrevistas que o JD1 Notícias está promovendo com os candidatos ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul.

Candidato do PSC, Harfouche comentou sobre a “oscilação” no início da campanha e o motivo que o levou a disputar o Senado. Entre outros assuntos, o candidato falou sobre sua atuação na área da criança e do adolescente e afirmou que quer “continuar trabalhando pela família”, em Brasília.

Confira a entrevista na íntegra: