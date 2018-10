O JD1 Notícias inicia nesta segunda-feira (1º) a série de entrevistas com candidatos a governador de Mato Grosso do Sul e o primeiro convidado é Junior Mochi, do MDB.

Mochi falou sobre trocas de ataques entre os adversários, Azambuja e Odilon, além de suas propostas para a diminuição do IPVA e expectativa de crescimento nas intenções de votos, na última semana para as eleições. O candidato do MDB afirmou ainda que, se eleito, vai dialogar com todos.

O emedebista também avaliou o desempenho dos candidatos a Presidência da República. Confira a entrevista na íntegra: