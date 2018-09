O agricultor do Assentamento Santa Mônica em Terenos e se diz desapontado com o descaso das autoridades publicas com o povo

Na manhã dessa quinta-feira (20) o agricultor Cícero Leite procurou o JD1 Noticias para expor uma carta que escreveu para cada um dos seis candidatos ao governo estadual. Na carta Cícero pede comprometimento dos candidatos com as verdadeiras necessidades do povo.

O agricultor mora atualmente no Assentamento Santa Mônica em Terenos, ele veio do Alagoas para trabalhar aqui no Mato Grosso do Sul, e se diz desapontado com o descaso das autoridades publicas com o povo trabalhador que paga seus impostos.

Cícero encerra sua carta com um pedido “Eu só espero que o candidato que se eleger a governador tome as devidas providências, quanto a segurança, educação, moradia, saneamento básico, saúde e a pavimentação seja de primeira qualidade e, por favor, baixem os impostos o estado produzirá melhor, sem ter essa roubalheira, por hoje é só e espero uma resposta de cada um dos senhores”.