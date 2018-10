Nesta quarta-feira (31), acontece o 3º Concurso de Redação Um Passeio com Manoel para os alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual de Campo Grande. A iniciativa é da Fundação Manoel de Barros (FMB) em parceria com a Uniderp e a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul e premiará os estudantes com bolsas de estudo integral e parciais no ensino superior.

Com o tema "A importância da leitura no contexto social", o concurso contempla as 61 escolas da rede estadual, em Campo Grande, e será aplicado para os mais de 6,5 mil alunos. Os estudantes farão as redações em suas respectivas escolas sob a supervisão de um professor.

O diretor da FMB, Marcos Henrique, esclarece que o concurso estimula o desenvolvimento da escrita e o interesse pela leitura. "Esta edição traz uma proposta diferente e que auxilia os alunos a treinarem para o Exame Nacional do Ensino Médio, pois terão de redigir um texto dissertativo-argumentativo sobre um assunto ligado ao contexto social e que respeite os direitos humanos", explica. Em 2017, somente 53 alunos tiraram nota mil na redação do Enem, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Dos 4,72 milhões de textos corrigidos, 309.157 obtiveram notas zero. A principal causa desse resultado foi a fuga do tema da prova.

Premiação

O 3º Concurso de Redação Um Passeio com Manoel selecionará 40 alunos para a premiação que será realizada no dia 4 de dezembro na Fundação Manoel de Barros. Os três primeiros colocados ganharão bolsas de estudo para o ensino superior, sendo 100% para o 1º lugar, 75% para o 2º e 50% para o 3º. "A educação abre caminhos e transforma vidas, por isso, queremos contribuir com a formação profissional oportunizando o ingresso no ensino superior e aumentando as chances de empregabilidade, o que possibilitará um futuro mais promissor a esses jovens", esclarece o reitor da Uniderp, Taner Bitencourt.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3384-8042; ou diretamente na FMB, situada na rua Ceara, no 119, Miguel Couto. O regulamento do concurso está disponível no site www.fmb.org.br.