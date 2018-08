Começam nesta segunda-feira (27) as inscrições para o processo seletivo para oficial médico temporário especialista, na área da 9ª Região Militar do Exército Brasileiro, que compreende Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Os interessados têm até dia 4 de setembro para efetuar a inscrição no site do Exército Brasileiro . As vagas são para o Hospital Militar de Área de Campo Grande, mas ainda não foram divulgadas quantas vagas estão disponíveis.

A seleção será composta de inscrição eletrônica, avaliação curricular e inspeção de saúde. Os salários podem chegar a R$ 7 mil, mais benefícios, segundo a tabela do Ministério da Defesa.