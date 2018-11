“O que é vender no mundo de hoje?”. É com essa questão que o palestrante e administrador Aly Baddauhy ministrará palestra na sede do CREA/MS, em Campo Grande na segunda-feira (26). Promovido pela MRV Engenharia, o evento é gratuito e tem como público alvo os profissionais de vendas e corretores da cidade.

Na palestra, Aly Baddauhy vai tratar sobre persuasão, técnicas de vendas, pós-venda e postura profissional, entre outros temas. “Pretendo proporcionar a compreensão dos participantes de que uma atitude vendedora está envolvida em todo o seu comportamento profissional”, fala o palestrante.

O objetivo do evento, segundo Fábio Simões Pires, gestor de vendas da MRV, é estreitar relacionamento. “Queremos nos aproximar destes profissionais oferecendo um conteúdo diferenciado e eficiente que possa agregar em suas carreiras”, fala o executivo.

Reforço da equipe

Após a palestra a MRV realizará o credenciamento de corretores autônomos interessados em fazer parte de sua equipe comercial na cidade. “Aos profissionais serão oferecidos pela construtora campanhas de incentivo diferenciadas, capacitação e desenvolvimento profissional, estrutura de mídia e ferramentas de apoio a prospecção e gerenciamento de clientes”, completa Fábio.

Os interessados em participar da palestra devem se inscrever no site http://bit.ly/PALESTRADEVENDAS

O palestrante

Aly Baddauhy é administrador de empresas e estudioso do comportamento humano. Desde 1993 atua com desenvolvimento de pessoas, nas áreas comportamental, vendas, liderança, negociação, finanças pessoais e Coach. Baddauhy é fundador da Business Center, uma das mais conceituadas empresas de treinamento do Brasil.

Serviço

Palestra Aly Baddauhy - “O que é vender no mundo de hoje?”

Local: CREA/MS (rua Sebastião Taveira, 272 - Monte Castelo - Campo Grande-MS).

Data e horário: 26 de novembro de 2018 a partir das 19h.