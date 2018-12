No dia 03 de dezembro, próxima segunda-feira, às 19 horas, a professora Raquel Siufi, com apoio da Faculdade Insted, realizam um aulão aberto ao público só com o tema Redação. O objetivo é ajudar os alunos que ainda vão prestar vestibulares tanto aqui no Estado, quanto fora. A professora adianta que a interpretação das propostas de Redação será um dos temas abordados no evento.

“Para quem quer passar e entrar no Ensino Superior o estudo e o treino da escrita devem ser contínuos”, é o que afirma Raquel Siufi.

Ela ainda relata que “a redação é um processo de aprendizagem que não pode parar. Um exercício que não deve tirar férias. E quanto mais o aluno lê e pratica, melhores ficam seus argumentos”.

Faculdade Insted, fica localizada na Rua 26 de Agosto, 63, bem no Centro de Campo Grande. As inscrições devem ser feitas no site insted.edu.br ou pelo telefone 3201-5999.