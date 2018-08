Mato Grosso do Sul abriu 788 vagas de emprego em julho de 2018, o que representa o melhor resultado para o mês dos últimos seis anos. Os dados foram divulgados na última quarta-feira (22), pelo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) e mostram que o setor de serviços foi o principal responsável pelo bom resultado.

Os números do Ministério do Trabalho e Emprego estão compilados na carta de conjuntura elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Em julho, o setor de serviços abriu 280 vagas e o comércio 235 postos de emprego, se consolidando como os segmentos que sustentam a economia estadual.

A Indústria de transformação apresenta ligeira recuperação com a abertura de 124 vagas no mês passado, enquanto que a construção civil fechou 56 postos, sendo o único setor com resultado negativo em junho. A agropecuária teve saldo de 104 vagas e a extrativa mineral de 68.

No acumulado de sete meses do ano, Mato Grosso do Sul abriu 7.858 postos de trabalho. A maioria ou 4.482 vagas no setor de serviços, que vê bom desempenho nos segmentos de transporte e comunicações e ensino. Enquanto que o comércio acumula déficit de 494 vagas, com 770 demissões do setor varejista.

A capital acumula 2.161 novas vagas abertas entre janeiro e julho, enquanto que Três Lagoas tem déficit no ano de 808 postos de trabalho fechados. Entre os demais municípios Naviraí se destaca com a abertura de 614 vagas no ano.