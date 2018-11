A Fundação Serviços de Saúde (Funsau) de Mato Grosso do Sul recebe inscrições de processo seletivo para cardiologistas - hemodinamicistas nesta segunda-feira (12) e terça-feira (13).

Podem participar profissionais de nível superior em medicina com residência em Cardiologia. Os profissionais atuarão por 12h semanais e receberão salário de R$ 2.414,27, acrescido de Adicional de Função de 100% do vencimento-base.

Inscrições devem ser feitas nos dias 12 e 13 de novembro de 2018, presencialmente, na Diretoria Técnica do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, na avenida Engenheiro Luthero Lopes, 36, Aero Rancho IV.

O atendimento será realizado das 8h às 11h e das 13h às 16h e o candidato deverá entregar os documentos que constam no edital.

A seleção será feita por meio de avaliação curricular, onde serão pontuados diplomas, certificados, comprovantes, experiências profissionais Comprovadas e Cursos de Capacitação.

Conforme consta no edital, a validade da seleção é de um ano, prorrogável por igual período. Para mais informações confira o documento disponível em nosso site.