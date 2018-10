Previsão é de que edital do certame seja publicado em 3 de dezembro pelo governo do Estado

Concurso público será realizado pelo governo do Estado com cargos para a Polícia Civil em 2019. O edital deverá ser publicado no dia 3 de dezembro deste ano.

Serão oferecidas 170 vagas, sendo 40 são para o cargo de perito criminal; 40 para perito médico legista; 40 para perito papiloscopista; e 50 para agente de polícia científica.

Só neste ano, o governo do Estado deu posse a novos delegados de polícia e está concluindo concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.