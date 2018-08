As vagas são para seis áreas na Câmara Municipal de Bonito

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Bonito estão com as inscrições abertas até o próximo dia 10 de setembro.

As vagas serão distribuídas em seis cargos de nível fundamental e superior com salários que variam entre R$ 1.248,36 e R$ 6.463,41, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site da Fapec: http://concurso.fapec.org/. A taxa de inscrição será de R$ 80,00 para os cargos de nível fundamental e de R$ 120,00 para os de nível superior.

As inscrições de nível superior são para os cargos de: Controlador Interno (1), Contador (1) e Técnico Legislativo (1). Já as vagas de nível fundamental completo são para os cargos de: Copeiro (1), Vigilante (3) e Zelador (2).