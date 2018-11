Novembro começa com mais de 1,7 mil vagas em concursos e seleções. As oportunidades abrangem cidades de Mato Grosso do Sul. Parte das oportunidades encerram inscrições nesta segunda (5) e terça-feira (6).

A SED também abriu 500 vagas para cargos de apoio para agente de Limpeza, assistente de atividades educacionais e agente de merenda. As inscrições vão até o dia 4 de novembro, com salários até R$ 1.323,89.

Confira edital

Campo Grande - A Prefeitura Municipal de Campo Grande abre na próxima quarta-feira (7) 800 vagas para o cargo de assistente de educação infantil. Há vagas destinadas às pessoas com deficiência. Os salários são de R$ 1,2 mil com jornadas de 40 horas.

As inscrições vão até às 16h do dia 9 de novembro.

Confira edital

Três Lagoas - A Prefeitura de Três Lagoas abriu 360 vagas de todos os níveis de escolaridade. Os profissionais devem atuar em jornadas de 10h a 40h semanais ou em plantões de 12h, com remunerações que variam de R$ 1.671,08 a R$ 6.684,04 ao mês, ou de R$ 113,21 a R$ 1.148,43 por plantão. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de novembro de 2018, por meio do endereço eletrônico da Fapec.

Confira edital

Cassilândia - A Previsca (Previdência Social dos Servidores Públicos de Cassilândia), no Estado do Mato Grosso do Sul, anunciou novo Concurso Público para contratação de quatro profissionais em todos os níveis de escolaridade, em regime de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 954,00 a R$ 2.500,00.

As inscrições são recebidas pela internet, por meio do formulário que está disponível endereço eletrônico www.sigmams.com.br até o dia 6 de novembro de 2018. A taxa de participação é nos valores de R$ 65,00 e R$ 99,00.

Confira edital

Mais vagas - Ainda em Cassilândia, a prefeitura abriu mais 93 vagas, sendo alguns cargos para atuação no Distrito Indaiá do Sul. As oportunidades são para todos os níveis escolares. Inscrições devem ser feitas até o dia 6 de novembro de 2018, via internet, no site da organizadora concursos.sigmams.com.br, a taxa cobrada varia entre R$ 45 e R$ 99.

Podem participar do concurso profissionais de nível Fundamental, Médio e Superior.

Corguinho - São recebidas as inscrições para o novo concurso da prefeitura, para preencher 80 vagas distribuídas entre todos os níveis de escolaridade. Os profissionais deverão atuar em jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que vão de R$ 964,00 a R$ 4.559,69 ao mês.

Os interessados podem inscrever-se até o dia 14 novembro de 2018 por meio do endereço eletrônico da Vale Consultoria, empresa responsável pela organização do certame em questão. As taxas do concurso variam de R$ 50 a R$ 120.

Confira edital

Funcraf - A Fundação com sede na cidade de Bauru - SP abriu dois novos processos seletivos de ensino médio e nível superior. Vale ressaltar que os contratados desenvolverão suas atividades na unidade de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul.

São disponibilizadas duas vagas aos cargos de Auxiliar Administrativo (1) e Fonoaudiólogo (1), em jornadas de trabalhos de 40h semanais. O candidato receberá salário mensal de R$ 1.682,24 e R$ 4.239,49, acrescidos com mais benefícios.

Interessados em participar, devem realizar suas inscrições no período de 5 a 14 de novembro de 2018, na Unidade da Funcraf em Campo Grande, localizada na rua 14 de Julho, 4827, bairro Monte Castelo, e/ou Sede da Funcraf em Bauru - SP, situada na rua José Ferreira Marques, nº 10-44, Vila Universitária, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Sidrolândia - A Prefeitura de Sidrolândia vai contratar temporariamente professores da educação infantil e ensino fundamental, para o ano letivo de 2019. A oportunidade é para professor com nível superior.

Para se inscrever os candidatos devem entregar Currículo e documentos comprobatórios, que serão submetidos à análise. O prazo para realizar a entrega é de 05 a 27 de novembro de 2018. O horário de atendimento será das 7h às 11h. A remuneração dos docentes será correspondente ao Salário Base de Nível II equivalente a R$ 1.729,31, em detrimento dos serviços prestados.