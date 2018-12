Dezembro começa com quatro processos seletivos e mais de 200 vagas de empregos para Mato Grosso do Sul. Entre os certames, há oportunidades para professores, militares e farmacêuticos.

Marinha



O Comando do 6º Distrito Naval da Marinha, do Estado do Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para seleção em cargos nos níveis fundamental e médio. O certame quer preencher vagas no serviço militar voluntário como praças temporárias de 2ª classe da Reserva da Marinha (RM2) nas funções de Cabo e/ou Marinheiro Especializado. Ao todo são 32 vagas para Ladário.

Os candidatos devem ser remunerados de acordo com sua graduação. As inscrições vão até 11 de dezembro pelo site www.marinha.mil.br, a taxa é de R$ 75,00. Antes das inscrições, o candidato deve estar atento para a altura exigida, de no mínimo 1,54 metros e o máximo de 2 metros, para ambos os sexos.

Bodoquena

A Prefeitura abriu inscrições para um processo seletivo para contratação de farmacêutico. Os interessados podem se candidatar de hoje (3) até quinta-feira (6), apenas de forma presencial na Secretaria Municipal de Saúde do município, das 7h às 13h.

Dourados

A Prefeitura abriu processo seletivo para professores. Os docentes podem optar por diversas áreas, da educação infantil ao EJA. As inscrições devem ser realizadas até amanhã, 4 de dezembro, pelos sites www.dourados.ms.gov.br e www.educacaodourados.dyndns.org. Os candidatos também devem optar, no momento da inscrição, por concorrer às vagas nas Unidades Escolares Urbanas ou no Campo (Escolas Rurais), sendo permitida somente uma opção.

UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu processo seletivo para professor substituto, para atuar em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas, no 1º semestre letivo do ano de 2019.

Ao todo são 74 vagas em diversas áreas. Houve a alteração, no quantitativo de vagas na área de Ciências da Computação - Sistemas de Informação, e a correção da nomenclatura da área de Clinica Médica - Pediatria do Campus de Três Lagoas.

O certame exige requisitos básicos como doutorado, mestrado ou especialização de acordo com a área escolhida pelo candidato. A renumeração varia de acordo com as horas trabalhadas e a retribuição de titulação, de R$ 2.236,31 à R$ 3.678,83 para 20h e de R$ 3.126,31 à R$ 6.244,68 para 40h. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou por meio de procuração, do dia 11 à 12 de dezembro de 2018, na Secretaria da Unidade da Administração.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal abre na segunda-feira (3) inscrições de concurso público com 500 vagas para nível superior. O salário oferecido é de R$ 9.473,57 - incluindo auxílio-alimentação de R$ 458.O concurso será composto por oito etapas: prova objetiva, prova discursiva, exame de capacidade física, avaliações de saúde, avaliação psicológica, prova de títulos, investigação social e curso de formação profissional. Para Mato Grosso do Sul, são oferecidas 35 vagas. A oportunidade é para o cargo de policial rodoviário federal.

Além do Estado, as vagas disponíveis são para o Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) até às 18h do dia 18 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até o dia 15 de janeiro de 2019. Segue, abaixo, o quadro com a quantidade de vagas disponível em cada Estado.