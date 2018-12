Os salários chegam a R$ 9,4 mil e as inscrições são feitas online

Termina nesta terça-feira (18), as inscrições para dois concursos em Mato Grosso do Sul,que os salários chegam a R$ 9,4 mil e as inscrições são feitas online. Confira:

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu concurso público com 500 vagas em todo o Brasil, sendo 35 em Mato Grosso do Sul. A remuneração é de R$ 9.473,57 para 40 horas semanais.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150 e o pagamento deverá ser efetuado até o dia 15 de janeiro de 2019. A inscrição deverá ser feita somente via internet até as 17 horas da terça-feira (18). A prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 4h30 minutos e serão aplicadas na data provável de 3 de fevereiro de 2019, no turno da tarde.

Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos: língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, noções de física, ética no serviço público, geopolítica brasileira, história da PRF, legislação de trânsito, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e de direito processual penal, legislação especial e direitos humanos e cidadania.

SED

A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu processo seletivo para professores do Magistério da rede estadual. Os profissionais devem atuar nas escolas estaduais que ofertam o Programa de Educação em Tempo Integral, denominado “Escola da Autoria”, para a etapa do Ensino Médio.

As inscrições acontecem só pela internet até esta terça-feira (18) mediante o preenchimento do formulário de inscrição disponível no site. O processo seletivo será feito para a lotação e cadastro reserva de professores nas escolas participantes e tem três fases: entrega de documentos, apresentação e análise de títulos e entrevista.

Há vagas para professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Arte, Educação Física, Biologia, Química, Física, Matemática, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. As escolas disponíveis ficam nos municípios de Coxim, Bela Vista, Amambai, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Campo Grande, Camapuã, Anastácio, Cassilândia, Fátima do Sul, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Ponta Porã.