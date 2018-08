Mesmo debaixo de chuva a população e muitos jovens não desanimaram e compareceram, nesta quarta-feira (22), a 4ª Feira da Empregabilidade que acontece na Praça do Rádio, no centro da capital.

No estande do IEL está grande a busca de uma vaga de estágio. Segunda a técnica do IEL, Jackeline Pires Magalhães, as vagas são destinadas a alunos do Ensino Médio, dos cursos técnicos em segurança do trabalho e em química, TI (Tecnologia da Informação) e todas as áreas de informática, além de acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Marketing Digital, Design Gráfico, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Química.

“O estágio funciona como uma porta de entrada para o mercado de trabalho, com chances de efetivação mais para frente, então é muito importante a presença do IEL na Feira da Empregabilidade, pois é mais um canal para estarmos mais próximos dos estudantes e oportunizar nossas vagas de estágio”, comentou Jackeline Pires Magalhães.

Já Maicon Nogueira, subsecretário municipal de Políticas para a Juventude, destacou que o evento é tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida do jovem campo-grandense. “Sabemos como é difícil bater de porta em porta entregando currículo e como é difícil encontrar pessoas com o perfil solicitado pelas empresas para preencherem as vagas, então realizamos essa Feira para reunir os dois lados em um único lugar. Agradecemos a participação das empresas e instituições de renome, como o IEL, que está oferecendo vagas de estágio em diversas áreas”, reforçou.