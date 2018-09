Foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (24) as listas dos aprovados a seguir nas próximas fases do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

As listas dos aprovados para os cargos de oficiais e soldados podem ser conferidas a partir da página 3 do DOE . Os candidatos não relacionados nas listas são considerados reprovados para todos os efeitos e automaticamente eliminados do certame.