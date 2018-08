Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira (27) a relação e a convocação dos 13.545 candidatos inscritos no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) para a prova escrita que acontece no domingo (2/9) em Campo Grande e Dourados. Para conferir detalhes o candidato deve acessar as edições suplementares do DOE (clique aqui para conferir os inscritos e aqui para saber o ensalamento ).

A prova escrita para o cargo de Soldado BM será no período matutino com abertura dos portões às 6h e fechamento às 8h. O tempo de realização da prova será de 4h. Já as provas para os cargos de Oficial terão duração de 5h e serão realizadas no período vespertino. Os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h (horário de Mato Grosso do Sul).

Em Campo Grande serão dois locais de aplicação das provas. Sendo a Uniderp – avenida Ceará, 333 Vila Antonio Vendas – para o cargo de Soldado BM; e na Unigran Capital – rua Abrão Julio Rahe, 325 Centro – para os candidatos aos cargos de Oficial.

Já no município de Dourados, as provas para ambos os cargos serão realizadas no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) – rua Balbina de Matos, 2.121 Jardim Universitário.

Ao todo são oferecidas 200 vagas para Soldado, Oficial Combatente, Oficial de Saúde e Oficial Especialista. Para as 153 vagas para Soldado BM, há 11.379 inscrições. Para Oficial Combatente que são 23 vagas foram 923 inscritos; para Oficial Especialista são 12 vagas e 1.149 inscritos; e para as 12 vagas de Oficial de Saúde são 94 inscritos.